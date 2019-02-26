Пятов написав листа українським морякам, які перебувають у полоні в Росії

Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов підтримав українських військових, які перебувають в російському полоні.

Кілька днів тому кримські активісти Осман Пашаєв і Лейла Омер, а також Наталія Красненкова вирішили зібрати листи відомих людей до українських моряків, які перебувають в полоні у Москві, повідомляє Tribuna.

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Пятов написав листа прямо в літаку. Уже завтра воно разом з іншими зверненнями буде в Москві. Крім цього, Шахтар подарував морякам футболки команди з їхніми прізвищами.

"Хотів би всім нашим морякам, які знаходяться в полоні, передати слова підтримки. Упевнений, у хлопців сильний характер, вони подолають всі випробування з високо піднятою головою. Сил вам, хлопці, здоров'я, віри в себе, тримайтеся. Вас не зламати!", – написав Пятов.

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Нагадаємо, 25 листопада минулого року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України у Керченській протоці. Кілька українських моряків були поранені, 24 військовослужбовці потрапили в полон.