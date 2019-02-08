Воронін: В Росії багато пишуть і говорять такого, чого і близько немає в Україні

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін вважає, що Ярослав Ракицький чудово розумів, якими будуть наслідки після переходу в Зеніт.

"Я грав в Росії, але грав тоді, коли не було такого конфлікту між країнами. У мене багато друзів живе в Росії, зокрема і серед футболістів, з якими я продовжую спілкуватися.

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Є дуже-дуже близькі друзі. Вони сильно переживають за ситуацію, що склалася між Росією і Україною. Навіть скажу так: між двома народами. Вони постійно мене запитують, яка ситуація, як в Україні справи.

Чесно кажучи, в Росії багато пишуть і говорять такого, чого і близько немає в Україні. Це правда, я це знаю. Сам приїхав всього чотири дні тому з Одеси. Я ніколи в політику не ліз, чесно. Часто ж кажуть, що спорт поза політикою.

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Що стосується Ракицького, то я впевнений, що він знав, на що йде. Я в цьому на 100 відсотків упевнений. Я навіть думаю, що він знав, що якщо підпише контракт з російським клубом, то можуть бути такі наслідки, які зараз є. Він зробив цей крок, зробив його свідомо. Що стосується виключення зі збірної, то є головний тренер Андрій Шевченко. Він і повинен приймати рішення, викликати гравця чи ні", – цитує Вороніна sport-weekend.com.