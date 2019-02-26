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Пятов написал письмо украинским морякам, которые находятся в плену в России

18:51 29 Читати українською
Пятов написал письмо украинским морякам, которые находятся в плену в России
Андрей Пятов / фото из соцсетей

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов поддержал украинских военных, находящихся в русском плену.

Несколько дней назад крымские активисты Осман Пашаев и Лейла Омер, а также Наталья Красненкова решили собрать письма известных людей к украинским морякам, которые находятся в плену в Москве, сообщает Tribuna.

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Пятов написал письмо прямо в самолете. Уже завтра оно вместе с другими обращениями будет в Москве. Кроме этого, Шахтер подарил морякам футболки команды с их фамилиями.

"Хотел бы всем нашим морякам, которые находятся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, ребята, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!", – написал Пятов.

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Напомним, 25 ноября прошлого года российские силовики захватили два катера и буксир ВМС Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Несколько украинских моряков были ранены, 24 военнослужащих попали в плен.

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