"Євро-2020 – мій останній великий турнір у збірній? Звичайно, я думаю про це. Давайте доживемо до літа, а там подивимося.

Пятов багато помиляється, це впливає на гру збірної України, – Гай

Чи приходить Лунін за порадою? У нього є Педро Хара, досвідчений фахівець, тим більше він теж живе в Мадриді. Упевнений, Андрій звертається до нього за порадою. Я теж для нього відкритий, але в основному можу по життю щось підказати. Він вихований хлопець, у нього чудові батьки. Він адекватно все сприймає. Дай Бог, щоб Андрій і далі залишався порядною людиною.

Трубін? Не люблю обговорювати воротарів. Це молодий і перспективний хлопець, у нього все попереду. Він уже сьогодні отримує ігровий час, але ще вчиться. Для мене важливо, яка він людина. Воротаря можна навчити стрибати, відбивати м'ячі. Але потрібно переносити це в гру і думати. Зараз такий футбол, що воротарі повинні думати на полі, не губитися. Тут багато роботи", – цитує голкіпера Tribuna.

Нагадаємо, Андрій Пятов майже всю свою кар'єру проводить у Шахтарі, за який виступає з 2007 року. Також він зіграв 95 матчів у футболці збірної України.

"У Динамо отримав п'ять "Волг": Лобановський, дзвінок Суркіса, під дулом автомата – інтерв'ю з володарем Золотого м'яча