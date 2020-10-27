Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов, вероятно, повесит бутсы на гвоздь уже этим летом.

Пятов подумывает о завершении карьеры после Евро-2020, которое будет сыграно летом 2021 года.

Пятов сообщил, что одолел коронавирус

По информации Футбольного формата, с большой вероятностью Андрей объявит о конце своей карьеры. Он хочет закончить выступления крупным турниром. Контракт Пятова с Шахтером завершится в декабре 2020-го, а стороны пока не договорились о продлении соглашения. Интересно, что ранее голкипер "горняков" намекал на конец карьеры в сборной Украины после Евро-2020.

Напомним, Андрей Пятов почти всю свою карьеру проводит в Шахтере, за который выступает с 2007 года. Также он сыграл 95 матчей в футболке сборной Украины.

Германия хочет натурализовать форварда молодежной сборной Украины – "охота уже стартовала"