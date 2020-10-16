Нагадаємо, Тарас Степаненко та Андрій Пятов першимим у Шахтарі отримали позитивні результати ПЛР-тестуванння ще після матчу із Десною, який відбувся 4 жовтня.

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"Розпочинаю тренування через кілька днів. У мене чудова новина – повністю здоровий, і тест показав негативний результат. Дуже скучив за командою, за роботою, за атмосферою матчів і вже готовий до повернення на поле. Побачимося зовсім скоро", – написав Пятов на своїй сторінці в Інстаграм.

До слова, Пятов у нинішньому сезоні УПЛ провів за Шахтар лише 2 поєдинки. Проти Олімпіка (2:0) голкіпер залишив свої ворота "сухими", а в матчі з Десною (2:2) пропустив 2 голи.

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