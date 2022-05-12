"Завершити кар’єру – ні. Я бачу, що він готовий грати. Андрій каже: "У мене є порох у порохівницях, я готовий працювати". До цього часу ми знову залишилися без дому, звичайно, потрібно працювати. Він готовий, має сили. Можливо, це ще більше мотивує і дає енергію, що рано розслаблятися.

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Щодо Шахтаря, це залежатиме лише від самого клубу. Чи потрібний Андрій "гірникам". Взагалі незрозуміло, що відбуватиметься з футболом, ніхто не знає. Нема відповіді, де відбудеться чемпіонат, чи буде він. Якщо клуб оголосить, що не гратиме, то я проситиму чоловіка шукати команду де завгодно. Мені треба дітей у школу влаштовувати, старшу в університет, іншого у садок. Нам треба працювати, я не працюю, але я готова це робити.

Хотілося б залишитись у Шахтарі. Ми вже близькі сім’ями футболістів, кілька років разом і пережили моменти, які хочеться зберегти та не втрачати один одного. Боляче буде кидати. Шахтар – це наше життя, велика частина нашого життя", – сказала Юлія у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, 37-річний воротар виступає за Шахтар з 2007 року. Разом з командою він 10 разів став чемпіоном України, 8 разів виграв Кубок країни і 7 разів – Суперкубок, а також завоював Кубок УЄФА.

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