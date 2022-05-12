"Завершить карьеру – нет. Я вижу, что он готов играть. Андрей говорит: "У меня есть порох в пороховницах, я готов работать". К этому времени мы снова остались без дома, конечно, нужно работать. Он готов, есть силы. Возможно, это еще больше мотивирует и дает энергию, что рано расслабляться.

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Что касается Шахтера, это будет зависеть только от самого клуба. Нужен ли Андрей "горнякам". Вообще непонятно, что будет происходить с футболом, никто не знает. Нет ответа, где состоится чемпионат, будет ли он. Если клуб объявит, что не будет играть, то я буду просить мужа искать команду где угодно. Мне нужно детей в школу устраивать, старшую в университет, другого в садик. Нам нужно работать, я не работаю, но готова это делать.

Хотелось бы остаться в Шахтере. Мы уже близки семьями футболистов, несколько лет вместе и пережили моменты, которые хочется сохранить и не терять друг друга. Больно будет бросать. Шахтер – это наша жизнь, большая часть нашей жизни", – сказала Юлия в программе "Денисов Time".

Напомним, 37-летний вратарь выступает за Шахтер с 2007 года. Вместе с командой он 10 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выиграл Кубок страны и 7 раз Суперкубок, а также завоевал Кубок УЕФА.

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