Пятов і Тайсон подарували вболівальнику інвалідний візок

Голкіпер Шахтаря Андрія Пятов та вінгер Тайсон подарували універсальний інвалідний візок одному з вболівальників.

Футболісти Шахтаря Андрій Пятов і Тайсон відзначились благородним вчинком. Перед матчем 21 туру УПЛ проти Карпат (5:0) гравці подарували вболівальнику Олексію Москаленку універсальний інвалідний візок.

Шахтар – Карпати – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Олександр – інвалід І групи. Причиною його пересування на інвалідному візку став остеопороз. Попри хворобу фанат відвідує кожен матч "гірників" у Харкові.

"Я з дитинства вболіваю за Шахтар. Ми звернулися в клуб, і я дуже вдячний за те, що на моє прохання відреагували, причому так швидко. Коли Пятов і Тайсон вийшли вручити мені подарунок, просто не повірив своїм очам. Величезне спасибі!", – цитує Москаленка офіційний сайт Шахтаря.