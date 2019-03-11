toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ

Пятов і Тайсон подарували вболівальнику інвалідний візок

06:30 374 Читать на русском
Пятов і Тайсон подарували вболівальнику інвалідний візок
Пятов та Тайсон з вболівальником / ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрія Пятов та вінгер Тайсон подарували універсальний інвалідний візок одному з вболівальників.

Футболісти Шахтаря Андрій Пятов і Тайсон відзначились благородним вчинком. Перед матчем 21 туру УПЛ проти Карпат (5:0) гравці подарували вболівальнику Олексію Москаленку універсальний інвалідний візок.

Шахтар – Карпати – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Олександр – інвалід І групи. Причиною його пересування на інвалідному візку став остеопороз. Попри хворобу фанат відвідує кожен матч "гірників" у Харкові.

"Я з дитинства вболіваю за Шахтар. Ми звернулися в клуб, і я дуже вдячний за те, що на моє прохання відреагували, причому так швидко. Коли Пятов і Тайсон вийшли вручити мені подарунок, просто не повірив своїм очам. Величезне спасибі!", – цитує Москаленка офіційний сайт Шахтаря.

Теги
Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Тайсон Тайсон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Гол Яремчука у відеоогляді матчу Гент – Остенде
    Бельгія — 08:22725 Гол Яремчука у відеоогляді матчу Гент – Остенде
11
год
:
53
хв
Рома
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук