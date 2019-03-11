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Пятов и Тайсон подарили болельщику инвалидную коляску

06:30 57 Читати українською
Пятов и Тайсон подарили болельщику инвалидную коляску
Пятов и Тайсон с боельщиком / ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов и вингер Тайсон подарили универсальную инвалидную коляску одном из болельщиков.

Футболисты Шахтера Андрей Пятов и Тайсон отличились благородным поступком. Перед матчем 21 тура УПЛ против Карпат (5:0) игроки подарили болельщику Алексею Москаленко универсальную инвалидную коляску.

Шахтер – Карпаты – 5:0 – видео голов и обзор матча

Александр – инвалид I группы. Причиной его передвижения на инвалидной коляске стал остеопороз. Несмотря на болезнь фанат посещает каждый матч "горняков" в Харькове.

"Я с детства болею за Шахтер. Мы обратились в клуб, и я очень благодарен за то, что на мою просьбу отреагировали, причем так быстро. Когда Пятов и Тайсон вышли вручить мне подарок, просто не поверил своим глазам. Огромное спасибо!", – цитирует Москаленко официальный сайт Шахтера.

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Шахтер Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов Тайсон Тайсон
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