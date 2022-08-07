Іспанський хавбек вже прибув у Севілью, з якою узгодив умови особистого контракту. На понеділок, 8 серпня, запланований медогляд. Якщо він завершиться успішно, то Іско стане гравцем "нервіонців" і підпише угоду на два сезони. Про це інформує офіційний сайт Севільї.

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До андалусійського клубу 30-річний півзахисник приєднається на правах вільного агента. Останні 9 років Іско виступав за Реал, з яким 5 разів виграв Лігу чемпіонів і тричі став чемпіоном Іспанії. У футболці "бланкос" іспанець провів 352 поєдинки (53 голи, 56 асистів) та виграв 19 трофеїв. Щоправда, останні сезони він був далеко не гравцем основного складу.

Основною причиною переходу Іско в Севілью називають Хулена Лопетегі. Наставник "нервіонців" давно хотів знову попрацювати з чемпіоном Європи-2012, якого тренував у Реалі та збірній Іспанії.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22 Севілья посіла 4 місце в Ла Лізі, кваліфікувавшись у груповий турнір Ліги чемпіонів.

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