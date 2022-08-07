Испанский хавбек уже прибыл в Севилью, с которой он согласовал условия личного контракта. На понедельник, 8 августа, запланирован медосмотр. Если он завершится успешно, то Иско станет игроком "нервионцев" и подпишет соглашение на два сезона. Об этом сообщает официальный сайт Севильи.

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К андалусийскому клубу 30-летний полузащитник присоединится на правах свободного агента. Последние 9 лет Иско выступал за Реал, с которым 5 раз выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Испании. В футболке "бланкос" испанец провел 352 поединка (53 гола, 56 ассистов) и выиграл 19 трофеев. Правда, в последние сезоны он был далеко не игроком основного состава.

Основной причиной перехода Иско в Севилью называют Хулена Лопетеги. Наставник "нервионцев" давно хотел снова поработать с чемпионом Европы-2012, которого тренировал в Реале и сборной Испании.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Севилья заняла 4 место в Ла Лиге, квалифицировавшись в групповой турнир Лиги чемпионов.

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