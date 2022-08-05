Манчестер Сіті, Баварія, Реал і ПСЖ повинні зберегти титули і тільки Мілан впаде з вершини.

Цього вікенду стартують провідні чемпіонати. Баварія сьогодні відкриє новий сезон Бундесліги матчем з Айнтрахтом, а Арсенал розпочне АПЛ грою проти Крістал Пелас. Аналітичні портали виставили свої прогнози.

Ліверпуль чи Манчестер Сіті: суперкомп'ютер спрогнозував чемпіона АПЛ сезону 2022/23

В АПЛ очікується запекла боротьба між Манчестер Сіті та Ліверпулем. FiveThirtyEight віддають перевагу Гвардіолі: Манчестер Сіті – 46%, Ліверпуль – 30%, Челсі – 11%. Goalimpact ще менше вірить у Клоппа: Манчестер Сіті – 40%, Ліверпуль – 22%, Челсі – 16%. А от The Analyst ставить на "червоних": Ліверпуль – 49,72%, Манчестер Сіті – 47,03%.

У Бундеслізі не буде рівних Баварії. FiveThirtyEight на чемпіонство Мюнхена дає 71% (9% на Борусію Д і 8% на Лейпциг). Goalimpact вище оцінює перспективи Дортмунда: 67% на Баварію і 19% на Борусію. У Франції також все очевидно. За підрахунками Goalimpact, чемпіонство ПСЖ трапиться на 96%.

Прімеру в боротьбі виграє Реал. Прогноз FiveThirtyEight: Мадрид – 39%, Барселона – 25%, Атлетіко – 12%. І тільки в Серії А, згідно з оцінками, повинен змінитися чемпіон. Фаворитом у FiveThirtyEight виступає Інтер (36%), чинний володар скудетто Мілан має 17%, Наполі – 12%, Маліновський з Аталантою – 9%, а Ювентус – смішні 5%.