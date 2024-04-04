Нещодавно відбувся благодійний матч між Аяксом та Ліверпулем, який був присвячений іменитому фахівцю, який бореться з раком. Свен-Йоран Ерікссон здійснив свою мрію й очолив мерсисайдців на одну зустріч. У матчі брали участь такі зірки, як Джеррард, Торрес, ван дер Ваарт та Фабіо Ауреліо.

Ліверпуль переміг Аякс у матчі легенд – смертельно хворий Ерікссон здійснив мрію, Торрес знову забив на Енфілді

Як повідомляє The Athletic, екс-захисник Ліверпуля під час гри отримав серйозну травму. У Ауреліо виявили п'ять зламаних ребер та пробиту легеню. Пошкодження він отримав наприкінці першого тайму після, коли намагався перешкодити Кікі Мусампі забити другий гол Аякса.

"Я просто намагався зробити блок, і коли він продовжив це після стрільби, він у підсумку вдарив мене коліном. Ви не очікуєте, що такий нещасний випадок станеться під час матчу Легенд, але коли ви виходите перед 60 000 глядачів, дух змагань проявляється", – розповів Ауреліо виданню.

Нагадаємо, що Ліверпуль переміг Аякс у благодійному матчі з рахунком 4:2.

Фабіо Ауреліо виступав за мерсисайдців шість років. Загалом він провів за Ліверпуль 133 матчі, в яких забив чотири голи та віддав 17 асистів.

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