Недавно состоялся благотворительный матч между Аяксом и Ливерпулем, который был посвящен именитому специалисту, который борется с раком. Свен-Йоран Эрикссон осуществил свою мечту и возглавил мерсисайдцев на одну встречу. В матче участвовали такие звезды, как Джеррард, Торрес, ван дер Ваарт и Фабио Аурелио.

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Как сообщает The Athletic, экс-защитник Ливерпуля во время игры получил серьезную травму. У Аурелио обнаружили пять сломанных ребер и пробитое легкое. Повреждение он получил в конце первого тайма после, когда пытался помешать Кики Мусампи забить второй гол Аякса.

"Я просто пытался сделать блок, и когда он продолжил это после стрельбы, он в итоге ударил меня коленом. Вы не ожидаете, что такой несчастный случай произойдет во время матча Легенд, но когда вы выходите перед 60 000 зрителей, дух соревнований проявляется", – рассказал Аурелио изданию.

Напомним, что Ливерпуль победил Аякс в благотворительном матче со счетом 4:2.

Фабио Аурелио выступал за мерсисайдцев шесть лет. Всего он провел за Ливерпуль 133 матча, в которых забил четыре гола и отдал 17 ассистов.

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