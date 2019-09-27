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П'яний арбітр боровся з гравітацією під час матчу чемпіонату Чехії – глядачі шаленіли від нокдаунів

11:26 522 Читать на русском
П'яний арбітр боровся з гравітацією під час матчу чемпіонату Чехії – глядачі шаленіли від нокдаунів
Луї ван Гал теж свого часу поступався гравітації / Фото Eurosport

Чеський футбол не користується великою популярністю, але, на щастя, є персонажі, які нагадують про його існування.

Під час одного з матчів чеської молодіжної першості глядачі нудьгували від перебігу подій на полі. Тоді за справу взявся лайнсмен.

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Лінійний арбітр Мілан Сефара ледь тримався на ногах, тому глядачі справедливо припустили, що суддя хильнув лишнього перед поєдинком. В кількох епізодах рефері не зміг впоратись з координацією і валився на газон, чим викликав шквал сміху від вболівальників.

На жаль, невідомо, чи зміг Сефара допрацювати цей поєдинок, адже свій двобій – він однозначно програв.

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