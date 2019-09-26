Пиячив півночі, сів за кермо – вибув до кінця сезону: капітан Дербі Каунті потрапив у лікарню, а його партнери – під суд

Алкоголь шкодить здоров'ю та репутації – в цьому пересвідчились гравці Дербі Каунті після моторошного ДТП.

24 вересня гравці Дербі Каунті зібрались на традиційній командній вечері. Після завершення трапези троє футболістів вирішили продовжити банкет, серед них – капітан команди Річард Кіог, хавбек Мейсон Беннетт та форвард Том Лоуренс, повідомляє Daily Mail.

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Гравці вирішили, що кілька кухлів пива їм не завадять, але не розрахували свої можливості. У підсумку тріо покинуло заклад пізньої ночі, а Лоуренс вирішив, що він в стані виконати роль таксиста і розвезти своїх друзів по домівках.

На жаль, поїздка була недовгою. Перепоною для автомобіля Range Rover Лоуренса став вуличний ліхтар, в який футблісти врізались.

Річард Кіог

На щастя, всі залишились живі, але далеко не цілі. 33-річний Кіог, який перебував на задньому сидінні, отримав серйозну травму коліна, і, ймовірно, більше не зіграє в нинішньому сезоні. Лоуренс та Беннетт відбулись переляком та повістками в суд, де їх звинувачуватимуть у кермуванні в нетверезому стані.

В клубі пообіцяли застосувати санкції до горе-відчайдухів, але про яке саме покарання йдеться – не повідомили.

Після 8-ми турів Чемпіоншипу Дербі Каунті перебуває на 18-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 8 очок. Більше тхне "перегаром", ніж путівкою в АПЛ.

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