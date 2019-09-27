Пьяный арбитр боролся с гравитацией во время матча чемпионата Чехии – зрители веселились от нокдаунов

Луи ван Гал тоже в свое время уступал гравитации / Фото Eurosport

Чешский футбол не пользуется большой популярностью, но, к счастью, есть персонажи, которые напоминают о его существовании.

Во время одного из матчей чешского молодежного первенства зрители скучали от хода событий на поле. Тогда за дело взялся лайнсмен.

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Линейный арбитр Милан Сефара едва держался на ногах, поэтому зрители справедливо предположили, что судья выпил лишнего перед поединком. В нескольких эпизодах рефери не смог справиться с координацией и валился на газон, чем вызвал шквал смеха от болельщиков.

К сожалению, неизвестно, смог ли Сефара доработать этот матч, ведь свой поединок – он однозначно проиграл.

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