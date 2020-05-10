Барселона узгодила довгостроковий контракт з П'янічем, – ЗМІ

Барселона серйозно взялася за трансфер провідного хавбека Ювентуса Міралема П'яніча.

Каталонський гранд узгодив з боснійцем контракт на чотири роки, стверджує Sport.es з посиланням на джерела в Італії.

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П'яніч хотів покинути Ювентус минулого літа, однак клуб вмовив його залишитися ще на один рік. Тепер хавбек остаточно налаштований змінити команду, і саме Барселона є найімовірнішим варіантом. "Блаугранас" очікують, що криза коронавірусу змусить Ювентус зменшити ціну на 30-річного плеймейкера з 50 млн євро до 30-ти.

У нинішньому сезоні Серії А П'яніч провів 22 матчі, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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