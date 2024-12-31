Згідно з інформацією Mirror, поліція порушила справу проти неназваного футболіста з АПЛ через расистські образи, які він вигукував на адресу 50-річного консьєржа.

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За даними видання, гравець, від якого тхнуло алкоголем, прийшов зранку до квартири консьєржа й вимагав ключі. Розмова між двома чоловіками була агресивною. Зірка АПЛ назвав 50-річного робітника кілька разів "нігером" (це слово в Англії є забороненим). Консьєрж народився в Англії в родині сенегальсько-гамбійських батьків.

"Він почав втрачати самовладання, сказавши мені дати йому "йоб*ний ключ". Тоді він мене обізвав. Я сказав йому: "Зачекай кілька хвилин, і мій колега повернеться. Він має доступ до ключів". Потім він ще більше лаявся на мене і сказав: "Дай мені ключ, ти, йоб*ний нігер". Я був приголомшений. Я сказав йому: "Я не потерплю цього". Він кричав на мене: "Ти знаєш, хто я? Ти більше ніколи тут не працюватимеш". Він знову сказав слово "нігер", – цитує Mirror консьєржа.

Ім'я та команду гравця преса не повідомляє. Керівництво клубу знає про інцидент, але жодних заяв робити не буде, поки йде розслідування.

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