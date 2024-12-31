"Ми знаємо причини, через які все не працює. Жодна команда не змогла б впоратися з такою кількістю проблем і травм, як у нас.

Черговий антирекорд Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу проти Ноттінгем Форест – 1:2

Ми все одно повинні були виступити краще, у нашого складу є глибина. Але глибини не вистачить, коли в тебе стільки травм", – цитує тренера BBC.

Нагадаємо, у 20 турі Манчестер Юнайтед поступився Ноттінгем Форест (1:2). Поразка стала дев'ятою в сезоні для манкуніанців.

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