Согласно информации Mirror, полиция возбудила дело против неназванного футболиста из АПЛ из-за расистских оскорблений, которые он выкрикивал в адрес 50-летнего консьержа.

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По данным издания, игрок, от которого пахло алкоголем, пришел утром в квартиру консьержа и требовал ключи. Разговор между двумя мужчинами был агрессивным. Звезда АПЛ назвал 50-летнего рабочего несколько раз "нигером" (это слово в Англии запрещено). Консьерж родился в Англии в семье сенегальско-гамбийских родителей.

"Он начал терять самообладание, сказав мне дать ему "еб*ный ключ". Тогда он меня обозвал. Я сказал ему: "Подожди несколько минут, и мой коллега вернется. Он имеет доступ к ключам". Затем он еще больше ругался на меня и сказал: "Дай мне ключ, ты, еб*ный ниггер". Я был ошеломлен. Я сказал ему: "Я не потерплю этого". Он кричал на меня: "Ты знаешь, кто я? Ты больше никогда здесь не будешь работать". Он снова сказал слово "нигер", – цитирует Mirror консьержа.

Имя и команду игрока пресса не сообщает. Руководство клуба знает об инциденте, но никаких заявлений делать не будет, пока идет расследование.

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