"Путін ху*ло": гравець Динамо, який перейшов із Шахтаря, пишається, що він українець
Ділан Вуанту – півзахисник Динамо U-19 – лаконічно висловив своє ставлення до військового злочинця з сусідньої держави.
Хавбек, який виступає за команду Ігоря Костюка в молодіжному чемпіонаті України, був змушений виїхати за кордон, і чудово розуміє, хто в цьому винен.
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"Я дуже сумую за Україною. Путін ху*ло. Я – українець і пишаюся цим", – написав 19-річний Вуанту в Instagram.
Зауважимо, 19-річний Ділан Вуанту є етнічним камерунцем, але на сайті УПЛ вказаний як українець. Раніше він перебував у системі Шахтаря, однак влітку 2019-го перебрався в київський клуб.
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