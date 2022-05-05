Ділан Вуанту – півзахисник Динамо U-19 – лаконічно висловив своє ставлення до військового злочинця з сусідньої держави.

Хавбек, який виступає за команду Ігоря Костюка в молодіжному чемпіонаті України, був змушений виїхати за кордон, і чудово розуміє, хто в цьому винен.

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"Я дуже сумую за Україною. Путін ху*ло. Я – українець і пишаюся цим", – написав 19-річний Вуанту в Instagram.

Зауважимо, 19-річний Ділан Вуанту є етнічним камерунцем, але на сайті УПЛ вказаний як українець. Раніше він перебував у системі Шахтаря, однак влітку 2019-го перебрався в київський клуб.

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