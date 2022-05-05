Дилан Вуанту – полузащитник Динамо U-19 – лаконично выразил свое отношение к военному преступнику из соседнего государства.

Хавбек, выступающий за команду Игоря Костюка в молодежном чемпионате Украины, был вынужден уехать за границу и прекрасно понимает, кто в этом виноват.

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"Я очень скучаю по Украине. Путин ху*ло. Я – украинец и горжусь этим", – написал 19-летний Вуанту в Instagram.

Отметим, что 19-летний Дилан Вуанту является этническим камерунцем, но на сайте УПЛ указан как украинец. Ранее он находился в системе Шахтера, однако летом 2019-го перебрался в киевский клуб.

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