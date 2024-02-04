"Матчі проти Градець-Кралове та Вележ Мостар? Повертаючись до того, що я говорив раніше, для нас дуже важливо мати ігрову практику по 90 хвилин, і ми отримали це за досить високої інтенсивності. Мабуть, у другому матчі вона була трохи більшою, ніж у першому, проте ми тяжко працювали.

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Що стосується результату, він, звісно, не надто гарний, адже поразка – це погано, навіть у спарингу. Правду кажучи, у товариських матчах я не так зважаю на результат. Для мене як для тренера цей день був чудовим, бо він надав багато інформації про те, на якому ми зараз рівні, про окремих гравців, а також щодо рішень, які я ухвалюватиму в майбутніх поєдинках.

Підготовка до протистояння з Марселем? У неділю гравці матимуть вихідний, адже обидва спаринги були складними, хлопці тяжко працювали. У багатьох аспектах наша підготовка розпочалася ще з першого матчу. Докладатимемо чималих зусиль під час наступних двох тижнів, відпрацьовуватимемо багато моментів, аби бути готовими до зустрічей з Марселем. Знаємо, що товариські матчі – не ідеальна підготовка, але маємо те, що маємо. Нам доводиться знаходити найкращий вихід із ситуації та готуватися до офіційних поєдинків", – наводить слова Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, перша гра "гірників" проти Марселя у Лізі Європи відбудеться вже 15 лютого, а матч-відповідь – через тиждень, 22-го.

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