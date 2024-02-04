"Матчи против Градец-Кралове и Вележ Мостар? Возвращаясь к тому, что я говорил ранее, для нас очень важно иметь игровую практику по 90 минут, и мы получили это при достаточно высокой интенсивности. Пожалуй, во втором матче она была немного больше, чем в первом, однако мы тяжело работали.

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Что касается результата, он, конечно, не слишком хорош, ведь поражение – это плохо, даже в спарринге. По правде говоря, в товарищеских матчах я не так обращаю внимание на результат. Для меня как для тренера этот день был замечательным, потому что он предоставил много информации о том, на каком мы сейчас уровне, об отдельных игроках, а также о решениях, которые я буду принимать в будущих поединках.

Подготовка к противостоянию с Марселем? В воскресенье игроки будут иметь выходной, ведь оба спарринга были сложными, ребята тяжело работали. Во многих аспектах наша подготовка началась еще с первого матча. Будем прилагать немалые усилия во время следующих двух недель, отрабатывать много моментов, чтобы быть готовыми к встречам с Марселем. Знаем, что товарищеские матчи – не идеальная подготовка, но имеем то, что имеем. Нам приходится находить лучший выход из ситуации и готовиться к официальным поединкам", – приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, первая игра "горняков" против Марселя в Лиге Европы состоится уже 15 февраля, а ответный матч – через неделю, 22-го.

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