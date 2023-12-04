"Розпочалася друга частина сезону, і для нас дуже важливо було стартувати добре, з перемоги (над Металістом 1925 (2:0), – прим.). Ми це зробили. Попереду ще два матчі, будемо йти від гри до гри. Дуже важливо добре розпочати – ми це зробили, і я радий цьому.

Шедевр Бондаренка та Зубкова у відеоогляді матчу Шахтар – Металіст 1925 – 2:0

Щодо підсилення... Я маю багато планів, як і завжди. У команді є конкуренція, це те, що потрібно топовому клубу, щоб розвиватися і показувати результат. Під час зимової перерви ми побачимо наші можливості й наші подальші дії.

Але, як і в кожному клубі світу, гравці шукають способи вдосконалити себе – і на своїх позиціях, і як команда в цілому. Це стосується і нас, але це не означає, що взимку ми зробимо якісь кроки. Є ймовірність, але я не знаю точно", – сказав Пушич у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, напередодні Шахтар здолав Металіст 1925 (2:0) і після 16-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку, маючи дві гри в запасі.

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