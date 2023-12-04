"Началась вторая часть сезона, и для нас очень важно было стартовать хорошо, с победы (над Металлистом 1925 (2:0), – прим.). Мы это сделали. Впереди еще два матча, будем идти от игры к игре. Очень важно хорошо начать – мы это сделали, и я рад этому.

Шедевр Бондаренко и Зубкова в видеообзоре матча Шахтер – Металлист 1925 – 2:0

Относительно усиления... У меня много планов, как и всегда. В команде есть конкуренция, это то, что нужно топовому клубу, чтобы развиваться и показывать результат. Во время зимнего перерыва мы увидим наши возможности и наши дальнейшие действия.

Но, как и в каждом клубе мира, игроки ищут способы усовершенствовать себя – и на своих позициях, и как команда в целом. Это касается и нас, но это не означает, что зимой мы сделаем какие-то шаги. Есть вероятность, но я не знаю точно", – сказал Пушич в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, накануне Шахтер одолел Металлист 1925 (2:0) и после 16-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ четвертую строчку, имея две игры в запасе.

Шахтер обыграл Металлист 1925 и приблизился к лидерам – красота Бондаренко и Зубкова, Назарина имел два шанса на шедевр