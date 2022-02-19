У суботу, 19 лютого, зіграні два матчі французької Ліги 1. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 25 тур

Ланс – Ліон – 1:1

Голи: Клаусс, 13 – Кадевере, 44

Нант – ПСЖ – 3:1

Голи: Коло Муані, 4, Мерлен, 16, Бла, 45+5 (пен) – Неймар, 47

Нереалізований пенальті: Неймар, 59

Ігровий день стартував поєдинком у Лансі між місцевою командою і Ліоном. Господарі швидко повели після влучного удару Клаусса, який вдало зіграв на добиванні. "Ткачі" відігралися перед свистком на перерву – Кадевере замкнув пас Токо-Екамбі. У другій половині гри голів не було – 1:1. Ця нічия залишила обидві команди за межами єврозони. Ліон йде 6-м (38 очок), у Ланса на бал менше і 9 позиція.

У центральному поєдинку дня Нант приймав ПСЖ – Ліонель Мессі провів 800-й матч у клубній кар'єрі. Кілька днів тому команда Почеттіно переграла Реал у Лізі чемпіонів і, схоже, пересвяткувала.

Вже на 16-й хвилині рахунок був 2:0 на користь Нанта. Спершу Мбаппе втратив м'яч, а контратака "канарок" завершилася влучним пострілом Коло Муані, який пробив під ногою Навасу. Не забарився і другий м'яч, автором якого став 19-річний Мерлен. Молодий форвард вразив дальню дев'ятку – фантастичний дебютний гол за першу команду Нанта.

Перед самісінькою перервою Нант довів рахунок до розгромного, реалізувавши пенальті. 3:0 – можливо, господарі в роздягальні подумали, що справу зроблено, і ледь за це не поплатилися. На другий тайм парижани вийшли заведеними і швидко забили. На 47-й хвилині Мбаппе віддав на Мессі, Лео знайшов Неймара, а бразилець прибрав суперника і пробив у кут. Перший гол Нея після повернення.

Мбаппе міг скорочувати відставання до мінімуму, але Лафон відбив удар Кіліана. На 58-й хвилині сімка ПСЖ заробив пенальті, який пішов бити Неймар. Виконав ще гірше, ніж Мессі у матчі з Реалом. Піжонський удар бразильця без проблем забрав Лафон.

Ще кращий момент парижани змарнували на 73-й. Мбаппе з лінії воротарського примудрився пробити вище. По суті, після цього команда Почеттіно здалася. Якщо старт другого тайму давав надію на очки, то з плином часу Нант відвів гру від своїх воріт і впевнено втримав перемогу.

Це лише друга поразка парижан у чемпіонаті, але столична команда впевнено лідирує (59 очок). Нант піднявся на 5 місце – 38 балів.

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