Реал в рамках першого поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ зазнав заслуженої поразки від ПСЖ у Парижі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Протистояння між ПСЖ і Реалом цілком можна назвати центральним на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Очікувалось, що він стане і найбільш яскравим, адже обидві команди ставлять на експлуатацію талантів зірок – таким чином вони компенсують проблеми з ігровою структурою. У Мбаппе, Мессі, Бензема та Вінісіуса точно був би простір та нагоди для імпровізації.

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Карло Анчелотті не здивував при виборі складу, виставивши звичні 4-3-3 й повернувши до основи Менді. Питання виникали лишень щодо готовності Бензема, але кількох тренувань вистачило для потрапляння в старт. Маурісіо Почеттіно теж не став нічого вигадувати, зігравши у тій же схемі без несподіванок по іменах – інтрига була хіба що в позиції голкіпера. Коуч парижан довірився Доннаруммі. Неймар прогнозовано залишився у запасі.

Перший тайм виявився не таким яскравим, як очікувалось. Особливо неприємно здивував Реал, який провів всього один удар за 45 хвилин – Каземіро неточно пробив головою після подачі з кутового. Це сталося незадовго до перерви. Загалом мадридці зробили всього два дотики до м'яча у чужому штрафному. Востаннє така низька активність атаки "бланкос" була зафіксована у фіналі ЛЧ-2014 проти Атлетіко.

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ПСЖ домінував, тримаючи м'яч 68% ігрового часу. Майже 40% володінь пройшли на третині поля Реала. Господарі намагалися розтягувати оборону "вершкових", користуючись реактивною швидкістю Хакімі й Мбаппе, а Мессі ситуативно перевантажував один із флангів. Такий футбол вилився у момент вже на 5-й хвилині зустрічі – Кіліан легко розхитав Карвахаля й прострілив на 11 метрів, а Ді Марія замкнув потужним ударом. Вийшло занадто високо.

Проблема французів полягала в тому, що цей момент став передостаннім у першому таймі. Вдруге ПСЖ міг забити на 20-й хвилині внаслідок шикарної закидушки за спину Карвахалю – Мбаппе вийшов віч-на-віч і пробив (хоча відскок був дуже незручним), однак Куртуа врятував Реал.

В наступні 25 хвилин підопічні Маурісіо Почеттіно не створили нічого гідного уваги. Мадридський глибокий блок змушував ПСЖ катати м'яч поперек поля й практично не помилявся, а в останній третині першого тайму іспанці взагалі вирівняли хід матчу. Як наслідок, на перерву парижани пішли всього з 0,48 xG.

Карта передач ПСЖ до перерви

Господарі у роздягальні зробили висновки. Другий тайм ПСЖ розпочав набагато динамічніше й агресивніше. Оборона Реала одразу затріщала. На жовту картку сіли Менді й Мілітао, а до 60-ї хвилини парижани створили кілька шикарних нагод для взяття воріт.

Так, На 50-й французи розкатали ефектну комбінацію у вузькому коридорі перед штрафним, в завершенні якої Мбаппе отримав проникний пас і вистрілив у дальній кут – Куртуа парирував! На 53-й же Куртуа вийшов на край карного майданчика й вибив м'яч з-під Мбаппе, а потім взяв добивання від Мендеша. Після цього з дистанції стріляли Мессі й Мбаппе, але вийшло точно в руки Тібо.

Реал огризнувся дальнім ударом Крооса над поперечкою, а на 62-й хвилині його фанати схопилися за голову – Мбаппе влетів у штрафний і отримав по ногах від Карвахаля. Пенальті! Його виконання довірили Мессі. Ліонель підійшов до м'яча і... не забив! Його постріл у правий кут парирував Куртуа. Жахлива 4-річна серія аргентинця без голів у ворота "бланкос" продовжилась.

В наступні хвилин 10 тиск парижан перестав приносити гостроту біля чужих воріт, тож Маурісіо Почеттіно наважився випустити Неймара. Карло Анчелотті, своєю чергою, замінив провальних Карвахаля й Асенсіо на Родріго й Васкеса. Свіжі футболісти важко увійшли в матч, а от гравці основи ПСЖ знову почали рвати оборону. На 76-й хвилині господарі заробили стандарт, з якого Мессі крутив у лівий кут – вийшло неточно. Ще за хвилину Лео віддав проникний пас на лівий край штрафного під удар Мбаппе – м'яч пройшов у сантиметрах від дальньої стійки.

І це були лишень гострі моменти. Загалом же, до 80-ї хвилини французи провели аж 19 ударів проти трьох у Мадрида. Точність пасів ПСЖ становила 92% (проти 86% у Реала). За очікуваними голами господарі награли вже на 1,72 очікуваних голи проти 0,14 у Реала. Карло Анчелотті, однак, не здавався, випустивши на 82-й хвилині Азара й Вальверде замість Модріча та Вінісіуса.

"Вершковим" ці заміни не допомогли. ПСЖ продовжував тиск, перемкнувши увагу на фланг Менді. На 87-й Неймар прорвався крізь нього на край штрафного, опинившись прямо перед Куртуа, однак кут був занадто гострим – бразилець віддав крос вздовж воріт, але його ніхто не замнув. На 90-й же крізь Ферлана пролетів Мбаппе, повторивши вихід віч-на-віч під кутом, але Кіліан вирішив котити низом у центр – і знову ніхто не підтримав!

Здавалося, що голів уже не буде. Відчайдушний удар Гуйє з дистанції на 90+2 хвилині мав стати останнім у цій битві, але Мбаппе не збирався так просто відпускати заслужену перемогу. На 4-й компенсованій хвилині Кіліан отримав пас п'яткою від Неймара, обіграв одним рухом Мілітао та Васкеса, після чого пробив у дальній кут – 1:0! Це була перемога.

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