ПСЖ обіграв мадридський Реал у першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Реал приїхав у столицю Франції за нічиєю. Принаймні гра команди Карло Анчелотті навіть не натякала на щось більше. ПСЖ домінував і повинен був здобувати серйознішу перевагу перед виїздом у Мадрид.

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реалом – Мессі не забив пенальті, магія Неймара і Мбаппе добила Мадрид

Шикарну нагоду змарнував Ліонель Мессі. Аргентинець вперше не реалізував пенальті в матчах проти Реала. Вирвати перемогу ПСЖ зміг лише у компенсований час. Гольову атаку організували Неймар та Мбаппе. Гол у активі Кіліана. Матч-відповідь відбудеться 9 березня.