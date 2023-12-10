ПСЖ здобув перемогу завдяки голу Коло Муані у ворота колишньої команди – Ренн стає ближчим до зони вильоту
Відбулися чергові матчі 15 туру чемпіонату Франції. Результати та огляд зустрічей читайте на "Футбол 24".
Ліга 1, 15 тур
Ренн – Монако – 1:2
Голи: Буриго, 90 (пен) – Вандерсон, 51, Фофана, 85
Вилучення: Вандерсон, 75
ПСЖ – Нант – 2:1
Голи: Барколя, 41, Коло Муані, 83 – Мохамед, 55
Ренн зазнав другої поразки після того, як команду очолив Жульєн Стефан. Бретонці в першому таймі абсолютно не могли знайти підступи до штрафного майданчика Монако. Монегаски вижали максимум зі своїх нечисленних моментів у другому таймі, забивши два голи.
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ПСЖ вдома приймав Нант, який створив в минулому турі сенсацію, обігравши Ніццу. Парижани у своєму стилі контролювали м'яч і ніяк не могли організувати гол. Забити вдалося лише під кінець першого тайму. Барколя оформив свій дебютний гол у футболці ПСЖ. По перерві Нант показав характер і зумів відігратися. Утім, колишній нападник "канарок" Коло Муані забив у ворота Лафона під завісу матчу. У підсумку перемога парижан 2:1.
ПСЖ лідирує з 36 очками. Монако відстає на шість очок і посідає другу сходинку. Ренн перебуває на 12 місці, а Нант – на 9-му.
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