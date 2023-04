Відновлюючись після травми, форвард ПСЖ Неймар провів частину вівторка за грою в онлайн-казино. Оскільки кожна гра транслюється в Twitch, сторонні спостерігачі могли спостерігати за тим, як форвард ПСЖ просаджує свої гроші.

У Неймара є потенціал стати професійним гравцем у покер, – джерело

Згідно з Globo, Неймар зробив ставку в розмірі 1 мільйона євро. 31-річному форварду цього дня явно не щастило, особливо в рулетці. Поступово сума його гаманця зменшувалася, і в якийсь момент на рахунку бразильця грошей не залишилося зовсім.

Саме в той момент Неймар прикинувся, що плаче – програш мільйона євро його розвеселив, і він увімкнув у цей момент музику з фільму Титанік (мова йде про композицію Celine Dione – My Heart Will Go On, – Футбол 24).

Раніше професійні гравці в покер відзначали, що у Неймара є потенціал стати професійним гравцем у цьому виді спорту.

