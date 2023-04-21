IFFHS – міжнародна організація, яка збирає і систематизує футбольну статистику світу. Щороку вони обирають фаворитів та вручають їм нагороди.

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Лео Мессі відзначили у трьох різних номінаціях. Його визнали найкращим гравцем світу, плеймейкером та бомбардиром за 2022 рік. Аргентинець з 2011 року виграв 13 нагород IFFHS WORLD AWARDS, що є рекордом в історії міжнародної федерації. До слова, Роберт Лєвандовскі у 2021 році став першим гравцем, який отримав чотири нагороди від IFFHS.

Зазначимо, що минулого року Мессі виграв зі збірною Аргентини чемпіонат світу. В Катарі нападник зіграв в семи матчах, набравши по системі гол+пас 10 очок. В поточному сезоні він зіграв за ПСЖ в 35 матчах у всіх турнірах. В його активі 20 голів та 18 результативних передач.

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