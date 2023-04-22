Чемпионат Франции, Лига 1

Анже – ПСЖ – 1:2

Голы: Тиуб, 87 – Мбаппе, 9, 26

Парижане с первых минут взяли игру под свой контроль. Уже на 9-й минуте матча лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе отличился с передачи Берната. Анже попытался ответить, но свой шанс упустил Ньяне. Команда Галтье продолжала контролировать мяч, но не создавала слишком много моментов. Вместо этого парижане выжидали удобного шанса. На 26-й минуте защитники Анже поднялись высоко и не удержали Мбаппе, которого элегантным пасом нашел Месси. Аргентинец сделал свою 15-ю результативную передачу в этом сезоне Лиги 1, а француз оформил свой 22 гол.

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После перерыва Анже создал несколько моментов у ворот Доннаруммы, но все удары были лёгкими для звездного голкипера ПСЖ. Хозяева пытались придумать что-нибудь в атаке, только почти ничего не получалось. Команда Гальтье надежно действовала в обороне и не позволяла сопернику подойти к своей штрафной. Все же один из своих моментов Анже смог реализовать. Тиуб удачно распорядился мячом, получив его у ворот ПСЖ и точно пробил. Но уж получить хотя бы одно очко Анже не удалось.



Парижане набрали 75 баллов после 32 туров и оторвались от Марселя на 11 очков. Анже остается на последнем месте, имея в своем активе 14 очков.

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