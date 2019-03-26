Мбаппе готовий попросити ПСЖ відпустити його в Реал – дві зірки мадридців можуть стати частиною трансферу

Сага з можливим переходом Кіліана Мбаппе з ПСЖ в Реал лише набирає обертів. За чутками, французький форвард не проти продовжити кар'єру в Мадриді та готовий попросити ПСЖ відпустити його.

Кіліан Мбаппе провів перемовини з Зінедіном Зіданом і повідомив, що готовий попросити ПСЖ відпустити його, повідомляє El Chingurito.

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Також додається, що частиною цієї угоди можуть стати Хамес Родрігес та Іско. Колумбійцю не комфортно в Баварії і він хоче повернутись до Реала, але не потрапляє в плани Зінедіна Зідана, а в підписанні іспанця зацікавлений ПСЖ.

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В поточному сезоні Кіліан зіграв 35 матчів та відзначився 31 забитим голом, додавши 15 гольових передач до свого активу.