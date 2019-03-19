Лозаннський суд задовольнив апеляцію ПСЖ у справі про фінансовий фейр-плей – УЄФА відновив справу з порушеннями

Восени минулого року французький клуб подав апеляцію в CAS на рішення УЄФА про відновлення справи про порушення клубом правил фінансового фейр-плею.

13 червня 2018 року УЄФА закрив розслідування щодо ПСЖ, не знайшовши ніяких порушень. 22 червня УЄФА прийняв рішення відкрити справу знову, проте офіційно це було зроблено тільки 3 жовтня, інформує офіційний сайт CAS.

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Таким чином, УЄФА порушив свій власний регламент, згідно з яким справа може бути відновлена ​​протягом 10 днів після того, як про це було оголошено.

У зв'язку з цим CAS задовольнив апеляцію ПСЖ, так як УЄФА відкрив справу повторно з порушеннями.

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Журналіст Тарік Панжа повідомляє, що дане рішення не впливає на розслідування відносно ПСЖ щодо трансферів Неймара і Кіліана Мбаппе влітку 2017 року.