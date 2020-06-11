ПСЖ зацікавився Заха – на трансфер може вплинути відомий агент

Півзахисник Крістал Пелас Вілфрід Заха може продовжити кар'єру в Лізі 1.

ПСЖ має серйозний намір підсилити атакувальну ланку Вілфрідом Заха, повідомляє 90min.

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Сприяти переходу може відомий агент Піні Захаві, з яким івуарієць нещодавно розпочав співпрацю. Нагадаємо, саме Захаві допоміг парижанам оформити рекордну угоду щодо трансферу Неймара з Барселони за 222 млн євро.

У нинішньому сезоні АПЛ Заха провів 29 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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