ПСЖ заинтересовался Заха – на трансфер может повлиять известный агент

Первая лига — 16:59 117
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Первая лига приняла окончательное решение о судьбе сезона 2019/20
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Пічічі мав зріст 154 см, помер молодим, а його славі заздрили тореадори: яким був перший культовий форвард ІспаніїОвертайм — 12:00 216
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Украина в очередной раз сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФАСборная Украины — 11:37 142
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Бавария обыграла Айнтрахт и вышла в финал Кубка Германии – классные Перишич и Мюллер, кровь Киммиха, очень разные таймыГермания — 10 июнь 248
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Зозуля вернул испанский футбол поражением принципиальному сопернику – решающий шедевр создал "инвалид" из ТаврииИспания — 10 июнь 774