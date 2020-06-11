ПСЖ заинтересовался Заха – на трансфер может повлиять известный агент

Полузащитник Кристал Пэлас Вилфрид Заха может продолжить карьеру в Лиге 1.

ПСЖ всерьез намерен усилить атакующее звено Вилфридом Заха, сообщает 90min.

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Способствовать переходу может известный агент Пини Захави, с которым ивуариец недавно начал сотрудничество. Напомним, именно Захави помог парижанам оформить рекордную сделку по трансферу Неймара из Барселоны за 222 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Заха провел 29 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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