Мадридський Реал зіткнувся з фінансовими труднощами перед потенційним переходом нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Мбаппе не впевнений щодо свого майбутнього у ПСЖ

За повідомленням видання AS, "галактікос" не готові задовольнити вимоги француза. Відповідно до чинного контракту Мбаппе з парижанами, розрахованого до літа 2022 року, він отримує 21 млн євро. Реал готовий платити 22-річному футболісту стільки ж, проте не зможе гарантувати більшу зарплату. Натомість ПСЖ вже заявив, що готовий надати французу такий же оклад, як у його партнера по атаці Неймара, – 36 млн євро.

Як стверджує видання, частково вирішити проблему "вершкові" зможуть за допомогою іміджевих прав. З більшістю своїх футболістів клуб розподіляє їх навпіл, проте для зірок робить винятки.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов у ПСЖ влітку 2017 року з Монако за 145 млн євро. У поточному сезоні Кіліан провів 23 поєдинки, в яких забив 16 голів і віддав 9 результативних передач. Transfermarkt оцінює форварда у 180 млн євро.

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