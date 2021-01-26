Мадридский Реал столкнулся с финансовыми трудностями перед потенциальным переходом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мбаппе не уверен относительно своего будущего в ПСЖ

По сообщению издания AS, "галактикос" не готовы удовлетворить требования француза. Согласно действующему контракту Мбаппе с парижанами, рассчитанного до лета 2022 года, он получает 21 млн евро. Реал готов платить 22-летнему футболисту столько же, однако не сможет гарантировать зарплату побольше. Зато ПСЖ уже заявил, что готов предоставить французу такой же оклад, как у его партнера по атаке Неймара, – 36 млн евро.

Как утверждает издание, частично решить проблему "сливочные" смогут с помощью имиджевых прав. С большинством своих футболистов клуб распределяет их пополам, однако для звезд делает исключения.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из Монако за 145 млн евро. В текущем сезоне Килиан провел 23 поединка, в которых забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в 180 млн евро.

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