Чемпіонат Франції, 21 тур

ПСЖ – Монпельє – 4:0

Голи: Мбаппе, 34, 63, Неймар, 60, Ікарді, 61

Вилучення: Омлін (Монпельє)

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Ця зустріч у будь-якому разі стала б знаковою для Неймара. Бразилець проводив 100-й матч за паризький клуб, відтоді як перебрався із Барселони за 222 млн євро влітку 2017 року. Ней відзначив цю подію голом, але не він став головною зіркою.

Для початку ПСЖ отримав щедрий подарунок – вже на 19-й хвилині червону картку отримав Йонас Омлін. Цікаво він став першим голкіпером, якого вилучили у матчі Ліги 1, після його колеги Дімітрі Берто. Останній, до слова, теж захищав ворота Монпельє проти ПСЖ. Це сталося 1 лютого 2020-го.

В таких умовах довести справу до перемоги було лише питанням техніки, якої у парижан з надлишком. Нарешті прокинувся Мбаппе, який перервав безгольову серію із чотирьох матчів і вперше забив після приходу в клуб Маурісіо Почеттіно. Однак одним голом Кіліан не обмежився, спочатку асистувавши Неймару, а пізніше оформивши дубль. Ще один м'яч в активі Мауро Ікарді.

Завдяки цій перемозі ПСЖ набрав 45 очок та бодай тимчасово став одноосібним лідером чемпіонату Франції. У Монпельє залишилося 28 пунктів, але безвиграшна серія тепер налічує 6 матчів.

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