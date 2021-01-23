"Я тут дуже щасливий. Я завжди був щасливий. Вболівальники і клуб мені завжди допомагали. За це я буду їм вдячний завжди.

Мбаппе готовий покинути ПСЖ лише заради двох клубів

Так, скоро і справді доведеться робити вибір, але я все ще у роздумах. Якби у мене була відповідь щодо підписання нового контракту з ПСЖ вже зараз, то я б вам її озвучив. Це не спосіб виграти час, ні.

Я не хочу підписати угоду, а через рік сказати, що хочу піти, бо не хотів ставити свій підпис. Якщо я підпишу, то я залишусь. Саме тому мені потрібен час на роздуми", – цитує Кіліана RMC Sport.

Зауважимо, контракт Мбаппе з ПСЖ чинний до літа 2022-го. Одним із головних претендентів на 22-річного француза є Реал. У поточному сезоні Кіліан провів 23 поєдинки, в яких забив 16 м'ячів і віддав 9 асистів.

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