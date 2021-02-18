"Барселона вже не може надати Мессі можливості боротися за титули. Я читав про критику Кумана, але він не винен, бо у нього немає команди. У складі немає гравця, який би вселив віру в камбек. Цей розрив неможливо відіграти.

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Ця перемога ПСЖ, дуже ймовірно, стане останнім матчем Мессі в Лізі чемпіонів з Барселоною на Камп Ноу. Його майбутнє в ПСЖ, тим більше, наочно побачивши їхній виступ вчора. Це команда, яка може надати Мессі можливість продовжувати вигравати титули", – поділився Рівалдо у коментарі Betfair.es.

Нагадаємо, Барселона була розбита ПСЖ на Камп Ноу (4:1), а чутки щодо відходу Мессі від "блаугранас" лише посилились після такого фіаско.

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