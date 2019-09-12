ПСЖ заманює Верратті новим контрактом з вдвічі більшою зарплатою і капітанською пов'язкою

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може залишитись в Парижі ще на кілька років.

Керівництво парижан веде перемовини з представниками Верратті щодо продовження контракту, повідомляє Calciomercato.

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Діалог між сторонами перебуває на завершальній стадії. 26-річному італійцю запропонували підвищення зарплати до 12 млн євро на рік (зараз Марко отримує 7 млн), а також статус капітана команди. Зараз володарем капітанської пов'язки в ПСЖ є 34-річний Тьягу Сілва.

Керівництво клубу наполягає на продовженні угоди до 2024 року (чинний контракт розрахований до літа 2020-го).

В нинішньому сезоні Ліги 1 Верратті провів 4 матчі, в яких встиг відзначитись асистом.

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