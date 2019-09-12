toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

ПСЖ заманює Верратті новим контрактом з вдвічі більшою зарплатою і капітанською пов'язкою

19:08 213 Читать на русском
ПСЖ заманює Верратті новим контрактом з вдвічі більшою зарплатою і капітанською пов'язкою
Марко Верратті та президент ПСЖ Аль-Хелаїфі / Фото ФК ПСЖ

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті може залишитись в Парижі ще на кілька років.

Керівництво парижан веде перемовини з представниками Верратті щодо продовження контракту, повідомляє Calciomercato.

Верратті – про трансфер Ікарді: Його перехід в ПСЖ став для мене приємним сюрпризом

Діалог між сторонами перебуває на завершальній стадії. 26-річному італійцю запропонували підвищення зарплати до 12 млн євро на рік (зараз Марко отримує 7 млн), а також статус капітана команди. Зараз володарем капітанської пов'язки в ПСЖ є 34-річний Тьягу Сілва.

Керівництво клубу наполягає на продовженні угоди до 2024 року (чинний контракт розрахований до літа 2020-го).

В нинішньому сезоні Ліги 1 Верратті провів 4 матчі, в яких встиг відзначитись асистом.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Неймар готовий зіграти за ПСЖ вперше за 4 місяці – фанати готують бунт, клуб налаштований радикально
11:45
2183
Теги
Марко Верратті Марко Верратті ПСЖ ПСЖ Франція Нассер Аль-Хелаїфі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
0
год
:
24
хв
Лілль
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук