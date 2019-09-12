ПСЖ заманивает Верратти новым контрактом с вдвое большей зарплатой и капитанской повязкой

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти может остаться в Париже еще на несколько лет.

Руководство парижан ведет переговоры с представителями Верратти о продлении контракта, сообщает Calciomercato.

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Диалог между сторонами находится на завершающей стадии. 26-летнему итальянцу предложили повышения зарплаты до 12 млн евро в год (сейчас Марко получает 7 млн), а также статус капитана команды. Сейчас обладателем капитанской повязки в ПСЖ является 34-летний Тьягу Силва.

Руководство клуба настаивает на продлении соглашения до 2024 года (действующий контракт рассчитан до лета 2020-го).

В нынешнем сезоне Лиги 1 Верратти провел 4 матча, в которых успел отметиться ассистом.

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