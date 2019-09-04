Верратті – про трансфер Ікарді: Його перехід в ПСЖ став для мене приємним сюрпризом

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті прокоментував трансфер Мауро Ікарді до паризького клубу.

"Перехід Мауро Ікарді в ПСЖ став приємним сюрпризом. До вчорашнього дня я не очікував, що це станеться. Він нам допоможе.

Ікарді перебрався до ПСЖ

У нас хороший склад, але конкуренція змушує гравців прогресувати. Якщо ви хочете перемагати і бути конкурентоспроможними в кожному турнірі, у вас повинні бути такі футболісти, як Мауро.

У світі не надто багато гравців, здатних так грати в штрафному суперника. Він допоможе нам, допоможе нашому розвитку і буде прогресувати сам", – поділився Верратті в коментарі Rai Sport.

Нагадаємо, ПСЖ орендував опального форварда "нерадзуррі" за 5 мільйонів євро з правом викупу за 65.

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