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Верратті – про трансфер Ікарді: Його перехід в ПСЖ став для мене приємним сюрпризом

12:12 116 Читать на русском
Верратті – про трансфер Ікарді: Його перехід в ПСЖ став для мене приємним сюрпризом
Мауро Ікарді / фото ФК ПСЖ

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті прокоментував трансфер Мауро Ікарді до паризького клубу.

"Перехід Мауро Ікарді в ПСЖ став приємним сюрпризом. До вчорашнього дня я не очікував, що це станеться. Він нам допоможе.

Ікарді перебрався до ПСЖ

У нас хороший склад, але конкуренція змушує гравців прогресувати. Якщо ви хочете перемагати і бути конкурентоспроможними в кожному турнірі, у вас повинні бути такі футболісти, як Мауро.

У світі не надто багато гравців, здатних так грати в штрафному суперника. Він допоможе нам, допоможе нашому розвитку і буде прогресувати сам", – поділився Верратті в коментарі Rai Sport.

Нагадаємо, ПСЖ орендував опального форварда "нерадзуррі" за 5 мільйонів євро з правом викупу за 65.

ПСЖ провів чудову трансферну кампанію, але через Неймара та Ікарді ризикує потонути в скандалах

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Мауро Ікарді Мауро Ікарді Марко Верратті Марко Верратті ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Трансфери ПСЖ
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