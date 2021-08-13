Ліонель Мессі отримав футболку Роберто Карлоса з автографом легенди Реала та збірної Бразилії.

Мессі посоромився попросити футболки у двох гравців і зараз шкодує про це

Раніше в інтерв'ю аргентинський форвард шкодував, що втратив багато можливостей обмінятись футболками зі своїми улюбленими гравцями. У цьому контексті Ліонель згадував саме Карлоса та ще одну ікону бразильського футболу – Роналдо.

Мессі ще встиг пограти проти Роберто Карлоса на старті своєї кар'єри у кількох Ель Класіко.

Приниження Реала, знущання з суперників та неймовірні рекорди – 10 незабутніх моментів Мессі у Барселоні