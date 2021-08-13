Мессі отримав довгоочікуваний презент, про який мріяв з початку кар'єри
07:30 - Читать на русском
Новоспечений форвард ПСЖ Ліонель Мессі поповнив свою колекцію.
Ліонель Мессі отримав футболку Роберто Карлоса з автографом легенди Реала та збірної Бразилії.
Мессі посоромився попросити футболки у двох гравців і зараз шкодує про це
Раніше в інтерв'ю аргентинський форвард шкодував, що втратив багато можливостей обмінятись футболками зі своїми улюбленими гравцями. У цьому контексті Ліонель згадував саме Карлоса та ще одну ікону бразильського футболу – Роналдо.
Мессі ще встиг пограти проти Роберто Карлоса на старті своєї кар'єри у кількох Ель Класіко.
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