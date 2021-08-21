У стартовому поєдинку 3-го туру Ліги 1 "піратам" не вистачило зовсім трохи, аби зупинити тріумфальну ходу парижан. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

ПСЖ міг відкривати рахунок вже на початку матчу – Мбаппе не влучив у ворота з гострого кута. Згодом Верратті, пробиваючи впритул, послав м'яч трохи вище поперечини. Зрештою в середині тайму гостям вдалось відзначитись: Еррера, отримавши сферу на лінії воріт, зльоту влучно пробив у лівий кут. За трохи своє слово сказав Мбаппе: після рикошету від захисника м'яч прилетів прямісінько на голову Кіліану і рахунок став 2:0.

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До честі господарів – вони не опустили руки і ще до перерви один гол відквитали: після розкішної скидки п'ятою від Февра Франк Онора з гострого кута пробив поміж ніг Наваса.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Гуйє фактично зняв питання щодо переможця матчу – Ідрісса потужним ударом метрів з 35-ти влучив у стійку, від якої сфера залетіла у сітку. Божевільний голасо!

Парижани вирішили, що гру зроблено і поплатилися за це. На 85-й хвилині Муньє, опинившись перед Навасом сам на сам, легко обіграв зіркового кіпера. На останній хвилині Брест мав зрівнювати, однак Кейлор добре зіграв на виході і, таким чином, розпочав контратаку своєї команди, яка завершилась голом Ді Марії. Аргентинець елегантно перекинув сферу через воротаря і встановив остаточний рахунок у матчі.

Третя поспіль перемога ПСЖ і, як наслідок, перша сходинку у турнірній таблиці Ліги 1. Брест з 2-ма пунктами – дванадцятий.

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