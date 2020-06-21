ПСЖ втратив чергового таланта на користь Бундесліги

Юний півзахисник французького Парі Сен-Жермен Глуар Бунга Капітао відмовився підписати новий контракт із французьким грандом і перебрався до чемпіонату Німеччини.

16-річний хавбек незабаром приєднається до Фрайбурга, повідомляє RMC Sport.

Баварія підписала таланта ПСЖ, – Bild

Капітао став черговим юніором, який із ПСЖ перебрався до Бундесліги. Лише цього тижня про перехід у мюнхенську Баварію домовився 18-річний оборонець Н'янзу Куассі. Попервах Капітао гратиме за Фрайбург U-17. Основне амплуа таланта – опорний півзахисник.

До слова, в структурі ПСЖ Глуар Бунга Капітао регулярно був капітаном команд.

15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з Лео